San Antonio - Die San Antonio Spurs müssen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga aus medizinischen Gründen für unbestimmte Zeit auf ihren Trainer Gregg Popovich verzichten. Der 75-Jährige hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Das teilte der NBA-Club aus Texas wenige Stunden vor seinem Heimspiel gegen die Washington Wizards mit. Der Vorfall habe sich bereits am 2. November in der heimischen Arena Frost Bank Center ereignet.

Nach Angaben der Spurs hat Popovich, der auch das Nationalteam der USA bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu Gold geführt hatte, bereits mit der Rehabilitation begonnen. Es werde erwartet, dass er sich vollständig von seinem Schlaganfall erholen werde, teilte der Verein mit. Aktuell gebe es jedoch keinen Zeitrahmen, wann der Erfolgstrainer wieder an die Seitenlinie zurückkehre.

Popovich trainiert die Spurs bereits seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er führte den Club in dieser Zeit zu insgesamt fünf NBA-Titeln. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen. Zudem ist der 75-Jährige seit 2008 Präsident der Betreibergesellschaft der Spurs mit der Zuständigkeit für Basketball.