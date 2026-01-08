Magdeburg/Jönköping - Beim Sieg des SC Magdeburg gegen Göppingen (37:26) erzielte Daniel Pettersson Anfang Dezember sein 500. Bundesliga-Tor. Weil er vor Weihnachten seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, werden auch noch zahlreiche Treffer hinzukommen. Und nun folgte auch noch ein Meilenstein im schwedischen Nationaltrikot. Beim ersten Testspiel gegen Brasilien (34:27) machte der SCM-Rechtsaußen in Jönköping sein 100. Länderspiel, in denen er bisher 225 Tore geworfen hat. Am Donnerstagabend ließ er dann beim zweiten Spie gegen die Südamerikaner (33:24) die nächsten zwei Tore folgen. Auch Oscar Bergendahl und Albin Lagergren trugen sich mit jeweils zwei Treffern in die Torschützenliste ein. Felix Claar wurde geschont.

„Das ist etwas Besonderes und darauf bin ich auch sehr stolz. Denn nur wenige haben das Glück, so viele Länderspiele zu bestreiten. Ich bin auch sehr dankbar für die großartigen Erinnerungen, die ich dabei erleben durfte“, erklärte Pettersson nach seinem Jubiläumsspiel auf der Homepage des schwedischen Verbandes.

Pettersson vor seinem achten großen Turnier

Im Juni 2013 gab er gegen Polen sein Debüt. Kurz darauf wurde er mit der U 21 seines Landes Weltmeister und feierte mit dem Nationalteam 2022 den EM-Triumph. Im Halbfinale gegen Frankreich und im Endspiel gegen Spanien warf Pettersson auch wichtige Tore. Nach den Olympischen Spielen 2021 und 2024, den Weltmeisterschaften 2021 und 2023 sowie den Europameisterschaften 2020, 2022 und 2024 ist die bevorstehende EM (15. Januar bis 1. Februar) für den 33-Jährigen das achte große Turnier mit seinem Nationalteam. Mit dem konnte er auch noch WM-Silber (2021) und EM-Bronze (2024) gewinnen. Und weil er die WM im Vorjahr aufgrund von Verletzungen verpasste, ist Pettersson natürlich besonders motiviert, beim Heimturnier für Furore zu sorgen. Im Konzept von Nationaltrainer Michael Apelgren spielt Pettersson auch aufgrund seiner großen Erfahrung eine entscheidende Rolle.

„Für uns ist es natürlich toll, dass wir den Heimvorteil haben. Die Unterstützung in Schweden ist richtig gut, das wird ein Riesending. Und natürlich ist es ein Traum, dann weiter nach Herning zu reisen und dort im Halbfinale zu stehen. Aber bei einer EM musst du in jedem Spiel richtig da sein. Sonst kann es ganz schnell vorbei sein“, erklärte Pettersson auf der Webseite des SCM. Erster Gegner für Pettersson und Co. ist am 17. Januar die Niederlande. Außerdem warten noch Georgien und Kroatien in der Vorrundengruppe, die in Malmö ausgetragen wird. Auch in der Hauptrunde hätte Schweden in der Malmö-Arena noch Heimvorteil.