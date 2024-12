Schon am 2. und 3. Januar legen die Nationalteams mit der Vorbereitung auf die WM los. Auch acht Magdeburger in sieben Ländern sind dabei. Der restliche Kader muss dann ab Mitte Januar beim Training in Magdeburg die grausamen Bilder vom Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt aus dem Kopf bekommen.

Magdeburg. - Am Tag nach Weihnachten hätte hier eigentlich der Spielbericht von der Partie der SCM-Handballer gegen den HC Erlangen gestanden. Doch die Begegnung wurde aufgrund des grausamen Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt abgesagt, wie zuvor schon das Spiel gegen Eisenach. Ohne diese schlimme Tragödie hätten alle so gerne gespielt. Und die Fans hätten vor der Punktspielpause statt zu trauern liebend gern noch einmal ausgiebig ihrem Team zugejubelt und die vielen Nationalspieler zur WM verabschiedet. So aber tritt der Sport in den Hintergrund. Dass die Grün-Roten nach Minuspunkten gerechnet als Tabellenzweiter ins neue Jahr gehen, ist deshalb absolut nebensächlich.