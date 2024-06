Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köln. - Sergey Hernandez bekam schon am Freitag einen guten Eindruck davon, was ihn am Sonnabend in der Lanxess Arena erwarten wird, wenn der SC Magdeburg (15 Uhr) im Halbfinale der Champions League gegen Aalborg HB antritt. Für den Torwart ist es das erste Final 4 im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.