SCM / Handball Bezjak kehrt mit dem SC Magdebug nach Velenje zurück

Nach dem grandiosen Sieg am 7. Spieltag der Bundesliga gegen Flensburg-Handewitt müssen die SCM-Handballer am Dienstagabend (18.45 Uhr, DAZN) in der European Handball League beim slowenischen Meister Gorenje Velenje ran. Für Spielmacher Marko Bezjak ist es eine Reise in die Vergangenheit. Denn der Slowene spielte von 2008 bis 2013 in Velenje.