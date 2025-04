Mit großem Applaus wurde Marko Bezjak in Magdeburg empfangen. Beim SCM hat keiner vergessen, was der 38-Jährige zehn Jahre lang im grün-roten Trikot geleistet hat.

SCM-Legende Marko Bezjak konnte verletzungsbedingt in Magdeburg nicht spielen. So saß der 38-Jährige auf der Erlangener Bank und half Trainer Johannes Sellin beim Coachen.

Magdeburg - Händeschütteln, Schulterklopfen, Autogramme schreiben - Marko Bezjak konnte für den HC Erlangen beim SC Magdeburg zwar nicht spielen, aber die Finger taten dem 38-Jährigen trotzdem weh. Freudig weh. Auch „Bezo“ war rundum glücklich, am Donnerstagabend endlich wieder mal in der Getec-Arena gewesen zu sein. „Einfach schön, so viele Leute wieder zu sehen“, sagt Bezjak, für den Magdeburg zu einer zweiten Heimat geworden ist.