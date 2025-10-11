Handball BHC sieht Partie in Magdeburg als Bonusspiel an
Im siebten Anlauf holte der Bergische HC endlich seine ersten Punkte in dieser Saison. Trotz des Rückenwindes ist der Aufsteiger beim Gastspiel in Magdeburg der Außenseiter und kann nur positiv überraschen.
Solingen/Magdeburg - Nach einem Jahr ist der Bergische HC zurück in der Bundesliga. Seit dem vergangenen Donnerstag sind die Löwen auch endlich so richtig wieder in der Beletage angekommen. Nach sechs Niederlagen zum Auftakt holte die Mannschaft gegen die HSG Wetzlar ihren ersten Saisonsieg.