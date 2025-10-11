Im siebten Anlauf holte der Bergische HC endlich seine ersten Punkte in dieser Saison. Trotz des Rückenwindes ist der Aufsteiger beim Gastspiel in Magdeburg der Außenseiter und kann nur positiv überraschen.

BHC sieht Partie in Magdeburg als Bonusspiel an

Großer Jubel herrschte am Donnerstagabend beim Bergischen HC nach dem ersten Saisonsieg gegen die HSG Wetzlar.

Solingen/Magdeburg - Nach einem Jahr ist der Bergische HC zurück in der Bundesliga. Seit dem vergangenen Donnerstag sind die Löwen auch endlich so richtig wieder in der Beletage angekommen. Nach sechs Niederlagen zum Auftakt holte die Mannschaft gegen die HSG Wetzlar ihren ersten Saisonsieg.