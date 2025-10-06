Der Dessau-Roßlauer HV kletterte mit einem Sieg gegen Ferndorf in der 2. Bundesliga auf Rang fünf. Und in zwei Wochen wollen Trainer Vanja Radic und sein Team im DHB-Pokal auch dem SC Magdeburg einen heißen Abend bereiten.

Trainer Vanja Radic und Torwart Philip Ambrosius sind mit dem Dessau-Roßlauer HV gut in die Zweitliga-Saison gestartet.

Dessau-Roßlau - Dass am 21. Oktober beim Dessau-Roßlauer HV ein absoluter Handball-Feiertag steigt, schiebt Trainer Vanja Radic verständlicherweise noch beiseite. Denn wichtiger als die Kür im DHB-Pokal gegen den SC Magdeburg ist natürlich die Pflicht in der 2. Bundesliga. „Schon die ersten Spiele haben gezeigt, dass es ähnlich ausgeglichen, wie in der Vorsaison zugeht. Irgendwelche Ergebnisse oder Trends kann man einfach nicht vorhersagen. Für die Liga ist das schön, für die Trainer nicht so. Denn je nach Tagesform kann jeder jeden schlagen“, so Radic, der das mit seinen Jungs selbst schon erlebt hat.