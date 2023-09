Magdeburg - Magdeburgs Coach Bennet Wiegert und sein Trainerkollege Torsten Jansen haben in der Pressekonferenz am Sonntag in der Getec-Arena heftig diskutiert. Dabei ging es allerdings nicht um den 35:24-Erfolg des SCM über den HSV Hamburg in der Bundesliga. Vielmehr wurde der Sinn der Blauen Karte hinterfragt. Schließlich hatte diese zuletzt für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

„Aus dieser Geschichte gibt es nur Verlierer. Wie es läuft, ist Wahnsinn“, sagte Wiegert. Schließlich hatte der 41-Jährige auf einen Einsatz von Janus Smarason verzichtet, obwohl dessen Sperre am Vortag aufgehoben worden war. Der Isländer hatte in Berlin die Blaue Karte gesehen und war für ein Spiel gesperrt worden. Gegen diese Entscheidung hatten die Grün-Roten Protest erfolgreich eingelegt. Jedoch kündigte die Handball-Bundesliga (HBL) am Morgen des Spiels eine Revision an. Diese ist bisher noch nicht erfolgt, da die HBL auf das schriftliche Urteil wartet, hieß es auf Volksstimme-Anfrage. Zudem wird der SCM nach Volksstimme-Informationen heute eine Mitteilung dazu veröffentlichen.

„Wir mussten eine Entscheidung treffen und haben ihn draußen gelassen, weil die Gefahr, dass das Spiel später annulliert wird, zu groß war“, begründete Wiegert den Verzicht auf Smarason.Jansen kann den Entschluss des SCM nachvollziehen: „In der jetzigen Situation kann ich verstehen, dass sich Magdeburg wehrt. Denn die Entscheidung war äußerst fragwürdig.“ Gleiches empfindet der Weltmeister von 2007 auch bei einer Szene am ersten Spieltag. Sein Kreisläufer Niklas Weller hatte bei der Partie in Flensburg ebenfalls die Blaue Karte gesehen und das anders als Smarason ohne Videobeweis, da dieser nicht zur Verfügung stand. „Das war meiner Meinung nach eine Frechheit“, erinnerte sich Jansen: „Er wurde für ein Spiel gesperrt. Uns wurde gesagt, es hat keinen Sinn, in einen Rechtsstreit zu gehen. Deswegen haben wir es gelassen.“

Mit dem Einspruch des SCM und den daraus resultierenden Folgen wird das Thema auf eine neue Stufe gehoben. „Ich habe mich schon nicht als Gewinner gefühlt, nachdem wir die erste Instanz gewonnen hatten. Ich wusste, was es vielleicht für einen Rattenschwanz hinter sich herziehen wird“, verriet Wiegert, der zudem betonte: „Der Rechtsstreit ist zwischen der Handball Magdeburg GmbH und der Handball-Bundesliga und nicht gegen die Schiedsrichter (Suresh und Ramesh Thiyagarajah/d. Red.). Die Schiedsrichter tun mir am meisten leid, weil sie im Fokus stehen.“

Blaue Karte könnte Präzedenzfall werden

Auch wenn der Fall „Smarason“ in den nächsten Wochen erneut verhandelt werden sollte, dürfte er keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben, da der Isländer seine „Sperre“ gegen Hamburg freiwillig abgesessen hat. Allerdings könnte es ein Präzedenzfall werden. „Ich hoffe, dass der Handball daraus gewinnt und das Thema Blaue Karte überdacht wird. Wir müssen nicht die Blaue Karte wegnehmen, sondern die automatische Sperre. Vielleicht ist es dann für alle etwas wert gewesen“, erklärte Wiegert.

Jansen sieht das Thema hingegen deutlich kritischer. „Ich verstehe nicht, warum die Blaue Karte eingeführt wurde. Sie hat für mich überhaupt keinen Sinn“, betonte der HSV-Coach. Seit Juli 2016 kommt die Blaue Karte zum Einsatz. „Vorher gab es eine Rote Karte und einen Bericht. Darüber wurde dann diskutiert“, blickte Jansen auf seine aktive Zeit zurück. „Jetzt ist man bei einer Blauen Karte automatisch ein Spiel gesperrt.“

Aus diesem Grund wird das Thema die HBL noch länger beschäftigen. Wiegert möchte die Sache nun allerdings abhaken. „Was ich zum Abschluss sagen kann: Janus kann gegen Veszprém spielen. In der Champions League ist er nicht gesperrt“, beendete der Coach die Pressekonferenz mit Verweis auf den Auftakt in der Königsklasse am Donnerstag (20.45 Uhr/Dyn) gegen den ungarischen Meister in der heimischen Getec-Arena.