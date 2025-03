Am Mittwoch trifft der SC Magdeburg in Mehrzweckhalle Ioan Kunst Ghermanescu auf Dinamo Bukarest. Im Vorfeld der Champions-League-Partie ist rund um die Spielstätte aber von Play-off-Atmosphäre nichts zu spüren.

Bukarest. - Vor dem Eingang deutet nichts darauf hin, dass es in der Mehrzweckhalle Ioan Kunst Ghermanescu am Mittowchabend (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) gegen den SC Magdeburg um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League geht. Plakatankündigungen oder das Logo von Dinamo Bukarest suchen Handballbegeisterte vergeblich. Stattdessen wird an der Glasfassade der 1974 eröffneten Halle für das Fitnessstudio im Obergeschoss sowie für einen Box- und einen Aikidoklub geworben.