Der Champions-League-Pokal ist wieder in Magdeburg. Am Montagabend feierten ungefähr 3.000 Fans ihre Mannschaft beim Empfang am Alten Markt.

Magdeburg. - Um 17.58 Uhr ist der offene Doppeldeckerbus mit den Spielern des SC Magdeburg vor dem Rathaus am Alten Markt vorgefahren. Zum Song „Stand um for the Champions“ von der Band Right Said Fred jubelten ungefähr 3.000 grün-rote Fans ihren Helden zu. Keine 24 Stunden zuvor hatte der SCM das Finale der Champions League in Köln gegen die Füchse Berlin mit 32:26 gewonnen.