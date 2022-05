Chrapkowski vom SC Magdeburg warnt vor Wundertüte Melsungen

Für den großen Titeltraum des SC Magdeburg müssen noch sieben Punkte her, falls Verfolger Kiel nicht patzt. Die nächsten zwei Zähler wollen die Grün-Roten am Sonntag (13 Uhr/ Sky) in der Getec-Arena gegen Melsungen holen.

Magdeburg - So richtig wusste Piotr Chrapkowski nach dem Training gestern gar nicht mehr, wie er den Ball über die Linie gebracht hat. Knie? Brust? Völlig egal – drin ist drin. Die Hand durfte es aber nicht sein, denn zur Erwärmung wurde beim SCM mal Fußball gespielt. Und Chrapkowski brachte sein Team fast mit dem ersten Angriff in Führung. „Man kann also auch Chrapgoalski zu mir sagen“, meinte der 34-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln nach dem Training in der Hermann-Gieseler-Halle.