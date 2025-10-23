Kreisläufer des Dessau-Roßlauer HV konnte gegen den SCM nur zuschauen und muss mit angerissenem Syndesmoseband einen Spezialschuh tragen. Beim Zweitligisten hofft man aber auf ein schnelles Comeback.

DRHV-Kreisläufer Tim Hertzfeld konnte aufgrund seiner Schmerzen im linken Fuß gegen den SCM nur zuschauen.

Dessau-Roßlau - Auf den Dessau-Roßlauer HV wartet nach dem Handballfest gegen den SC Magdeburg im DHB-Pokal am Freitagabend (19 Uhr) wieder der Zweitliga-Alltag. Und wie man bei TuSEM Essen siegt, haben die „Biber“ in der vergangenen Spielzeit gleich zwei Mal gezeigt. Im Frühjahr wurde mit 28:27 gewonnen, was nachträglich aber aberkannt wurde, weil die Gäste in den Schlusssekunden kurzzeitig mit einem Spieler zu viel auf der Platte standen. Deshalb setzte die HBL ein Wiederholungsspiel an, was der DRHV Ende Juni mit 30:24 gewann.