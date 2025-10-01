Handball Der SCM und Co. spielen bei der Klub-WM in fast leeren Hallen
Ägypten ist zum zweiten Mal Austragungsort der Klub-WM. Der Zuspruch für das Turnier hält sich jedoch in Grenzen. Dies liegt auch an der Infrastruktur in der Neuen Hauptstadt des Landes.
01.10.2025, 07:01
Kairo/Magdeburg - Zum zweiten Mal findet die Handball-Klub-WM in diesem Jahr in Ägypten statt. Austragungsort ist jedoch nicht die Millionen-Metropole Kairo. Stattdessen wird circa 50 Kilometer östlich in der Neuen Hauptstadt des Landes gespielt – vor teilweise nur 100 Zuschauern. Dies liegt auch an dem sportlichen Niveau einiger Teilnehmer.