Ägypten ist zum zweiten Mal Austragungsort der Klub-WM. Der Zuspruch für das Turnier hält sich jedoch in Grenzen. Dies liegt auch an der Infrastruktur in der Neuen Hauptstadt des Landes.

Der SCM und Co. spielen bei der Klub-WM in fast leeren Hallen

Tim Hornke setzt zum Wurf an. Im Hintergrund sind die verwaisten Tribünen zu sehen. Nur 120 Zuschauer verfolgten die Partie des SCM gegen die California Eagles.

Kairo/Magdeburg - Zum zweiten Mal findet die Handball-Klub-WM in diesem Jahr in Ägypten statt. Austragungsort ist jedoch nicht die Millionen-Metropole Kairo. Stattdessen wird circa 50 Kilometer östlich in der Neuen Hauptstadt des Landes gespielt – vor teilweise nur 100 Zuschauern. Dies liegt auch an dem sportlichen Niveau einiger Teilnehmer.