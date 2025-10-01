weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: Der SCM und Co. spielen bei der Klub-WM in fast leeren Hallen

Handball Der SCM und Co. spielen bei der Klub-WM in fast leeren Hallen

Ägypten ist zum zweiten Mal Austragungsort der Klub-WM. Der Zuspruch für das Turnier hält sich jedoch in Grenzen. Dies liegt auch an der Infrastruktur in der Neuen Hauptstadt des Landes.

Von Lukas Reineke 01.10.2025, 07:01
Tim Hornke setzt zum Wurf an. Im Hintergrund sind die verwaisten Tribünen zu sehen. Nur 120 Zuschauer verfolgten die Partie des SCM gegen die California Eagles.
Tim Hornke setzt zum Wurf an. Im Hintergrund sind die verwaisten Tribünen zu sehen. Nur 120 Zuschauer verfolgten die Partie des SCM gegen die California Eagles. Foto: IHF

Kairo/Magdeburg - Zum zweiten Mal findet die Handball-Klub-WM in diesem Jahr in Ägypten statt. Austragungsort ist jedoch nicht die Millionen-Metropole Kairo. Stattdessen wird circa 50 Kilometer östlich in der Neuen Hauptstadt des Landes gespielt – vor teilweise nur 100 Zuschauern. Dies liegt auch an dem sportlichen Niveau einiger Teilnehmer.