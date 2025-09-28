In Bremerhaven schnupperten die SBB Baskets an ihrem ersten Überraschungssieg der Saison 2025/2026. Knapp eine Woche später hoffen sie auf einen Heimerfolg.

Die SBB Baskets um Fabien Kondo (am Ball/Archivfoto) zeigten eine überzeugende Leistung in Bremerhaven.

Magdeburg - Es wird für die SBB Baskets besonders und schön: An diesem Freitag absolvieren sie erstmalig ein Ligaspiel in Magdeburg. Gelingt ihnen am neuen Spielort, der Wolfgang-Lakenmacher-Halle, direkt der erste Sieg dort? Die Begegnung gegen die Karlsruhe Lions (19.30 Uhr) wird es zeigen.