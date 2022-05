Doku über die Verletzung von SCM-Handballer Matthias Musche

Matthias Musche hat einen langen Leidensweg hinter sich. Mehr als ein Jahr war der Handballer des SC Magdeburg verletzt. Der freie Autor Michel Michels hat den Linksaußen auf seinem Weg zum Comeback begleitet. Ab Dienstag ist die Dokumentation in der ARD-Mediathek zu sehen.

Magdeburg - Während der SCM im vergangenen Jahr die European League gewann, bei der Klub-WM triumphierte und an die Spitze der Handball-Bundesliga stürmte, führte Linksaußen Matthias Musche abseits des Spielfeldes den bisher schwierigsten Kampf seiner Laufbahn. Monatelang trainierte er allein, um nach seiner schweren Knieverletzung wieder fit zu werden. Der freie Autor Michel Michels aus Magdeburg hat den 29-Jährigen in Zusammenarbeit mit Eik Galley vom MDR während seiner Leidenszeit mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein 45-minütiger Film, in dem auch auf den Weg zur Bundesliga-Karriere des Matthias Musche geblickt wird.