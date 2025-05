Die Magdeburger machen mit einem klaren Sieg in Erlangen weiter Druck im Titelrennen auf die Konkurrenz. Mit dem elften Bundesliga-Sieg in Folge lässt sich auch der Vatertag entspannt feiern. Und Lukas Mertens konnte das erstmals auch noch als richtiger Papa.

Mit geballter Faus und konzentriertem Blick gehen Lukas Mertens und seine SCM-Teamkollegen den Endspurt in der Handball-Bundesliga an.

Magdeburg - Mit dem elften Bundesliga-Sieg in Folge konnten die SCM-Handballer den Vatertag richtig genießen. Mit einem 34:23 beim HC Erlangen kletterten die Magdeburger drei Spieltage vor Saisonende auf Rang zwei in der Tabelle. Das Ticket für die Champions League hat der SCM somit in eigener Hand. Für die Titelverteidigung muss dagegen Schützenhilfe her.