Hamburg. - „Wir werden vor dem Spiel vielleicht ein wenig miteinander lachen. Aber wenn die Partie beginnt, dann wissen wir, um was es geht“, sagt Michael Damgaard mit Blick auf den Handball-Klassiker zwischen Dänemark und Schweden heute (20.30 Uhr) in Hamburg. Beim Miteinander meint der dänische Rückraum-shooter natürlich seine SCM-Kollegen. Damgaard und Magnus Saugstrup bekommen es heute beim Gegner gleich mit vier Jungs zu tun, mit denen sie im grün-roten Trikot sonst gemeinsam auf Jagd nach Titeln gehen. Felix Claar, Daniel Pettersson, Albin Lagergren und Oscar Bergendahl sind der Magdeburger Viererpack auf Seiten der Schweden.

Und die schieben die Favoritenrolle natürlich dem Weltmeister zu. „Dänemark ist die beste Mannschaft in der Welt. Aber wenn wir eine Abwehr wie gegen Slowenien spielen, kann alles passieren. Und ich bin sicher, dass in der Halle eine unglaubliche Stimmung herrschen wird“, sagt Lagergren.

Während die Dänen sich zuletzt dreimal in Folge die WM-Krone holten, liegt der letzte Triumph bei einer EM schon zwölf Jahre zurück. Die Schweden sind dagegen aktueller Titelträger und haben mit ihrem Nachbarn auch noch eine Final-Rechnung offen. Vor drei Jahren unterlag Schweden im WM-Endspiel gegen Dänemark knapp mit 24:26. Und so wie beide Teams bei der EM bisher aufgetreten sind, wäre ein erneutes Finale der beiden Handballnationen keine große Überraschung. Claar: „Der Sieger des Duells am Freitag macht zumindest erst einmal einen großen Schritt in Richtung Halbfinale.“ Und dafür ziehen die Schweden wohl alle taktischen Register und haben beim 28:22 gegen Slowenien in der Schlussphase auch das Sieben-gegen-Sechs getestet. Claar: „Es war der perfekte Moment, um etwas auszuprobieren. Vielleicht werden wir es gegen Dänemark brauchen. Es ist das schwierigste Spiel, was wir haben können. Dänemark ist der große Favorit. Da müssen wir auf unseren höchsten Niveau spielen.“

Saugstrup und Bergendahl treffen sich am Kreis

Die Dänen haben schließlich in ihrem ersten Hauptrundenspiel die Niederlande mit 39:27 von der Platte gefegt. Damgaard: „Ich hoffe, dass wir wie bisher weitermachen können. Zwischen Dänemark und Schweden ist es immer sehr interessant. Und wir sind ja auch schon oft bei Turnieren aufeinander getroffen.“ Und Saugstrup ergänzt: „Es macht immer viel Spaß, gegen Spieler zu spielen, die man gut kennt und danach ein Bier miteinander trinkt. Egal, was passiert. Vorher geben wir unseren Mannschaften natürlich auch einige Tipps. Es wird für uns ja das bisher schwierigste Spiel. Und ich hoffe, dass mehr Dänen als Schweden in der Halle sind.“

Das heißeste Duell aus Magdeburger Sicht wird natürlich direkt am Kreis stattfinden. Da treffen schließlich Saugstrup und Bergendahl direkt aufeinander, weil beide ja auch jeweils im Innenblock ihrer Nationalteams spielen. Das wird heftig. Aber Bergendahl verspricht: „Wir haben einen guten Matchplan und ich hoffe, das wird reichen.“