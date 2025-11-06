In den vergangenen Wochen war der SC Magdeburg häufig in der Fremde im Einsatz. Umso größer ist die Vorfreude auf zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen.

Erst Löwen, dann Zagreb: SCM freut sich auf Heimspielwoche

Die SCM-Profis wollen in dieser Woche zweimal mit ihren Fans über einen Heimsieg jubeln.

Magdeburg - Nach zuletzt mehreren Auswärtsspielen in Serie dürfen sich die Magdeburger Fans endlich wieder auf eine Woche mit zwei Heimspielen ihrer Mannschaft freuen. Am Sonntag (18 Uhr/Dyn) empfängt der SCM in der Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen. Drei Tage später ist RK Zagreb in der Champions League in der Getec-Arena zu Gast.