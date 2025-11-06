weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Handball: Erst Löwen, dann Zagreb: SCM freut sich auf Heimspielwoche

In den vergangenen Wochen war der SC Magdeburg häufig in der Fremde im Einsatz. Umso größer ist die Vorfreude auf zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen.

Von Lukas Reineke 06.11.2025, 14:17
Die SCM-Profis wollen in dieser Woche zweimal mit ihren Fans über einen Heimsieg jubeln.
Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Nach zuletzt mehreren Auswärtsspielen in Serie dürfen sich die Magdeburger Fans endlich wieder auf eine Woche mit zwei Heimspielen ihrer Mannschaft freuen. Am Sonntag (18 Uhr/Dyn) empfängt der SCM in der Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen. Drei Tage später ist RK Zagreb in der Champions League in der Getec-Arena zu Gast.