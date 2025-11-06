Handball Erst Löwen, dann Zagreb: SCM freut sich auf Heimspielwoche
In den vergangenen Wochen war der SC Magdeburg häufig in der Fremde im Einsatz. Umso größer ist die Vorfreude auf zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen.
06.11.2025, 14:17
Magdeburg - Nach zuletzt mehreren Auswärtsspielen in Serie dürfen sich die Magdeburger Fans endlich wieder auf eine Woche mit zwei Heimspielen ihrer Mannschaft freuen. Am Sonntag (18 Uhr/Dyn) empfängt der SCM in der Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen. Drei Tage später ist RK Zagreb in der Champions League in der Getec-Arena zu Gast.