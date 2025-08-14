Im September kehrt Jannick Green mit Paris St. Germain zum Champions-League-Spiel nach Magdeburg zurück. Nächstes Jahr geht es für den Dänen zurück in seine Heimat.

Magdeburg/Paris - Beim Start des SC Magdeburg in die neue Champions-League-Saison wird es in der Getec-Arena auch wieder viel Jubel für den gegnerischen Torwart geben. Schließlich geht es am 10. September (20.45 Uhr) gegen Paris St. Germain mit Jannick Green zwischen den Pfosten.

Von 2014 bis 2022 stand der Däne im Tor des SCM, verabschiedete sich damals mit dem Meistertitel. Auch den DHB-Pokal (2016), die European League (2021) und die Klub-WM (2021) hatte er mit den Grün-Roten schon gewonnen. Und in Frankreich hatte er in den letzten drei Jahren die nationale Meisterschaft abonniert. Nun will er endlich auch in der Champions League richtig jubeln. Für den 36-Jährigen dürfte das wohl auch die letzte Möglichkeit sein, die Königsklasse zu gewinnen.

Wiedersehen mit Damgaard

Denn Greens Vertrag läuft im Sommer 2026 aus und er wird dann in seine Heimat zurückkehren. Bei HÖJ Elite hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben und wird dort Mika Damgaard als Teamkollegen wiedertreffen. Im Tor bildet er zumindest für eine Saison ein Gespann mit Till Klimpke, der gerade von Wetzlar zum dänischen Erstliga-Aufsteiger gewechselt war. „Wir bekommen einen weiteren Top-Torhüter aus dem obersten Regal, der zudem eine sehr sympathische Persönlichkeit und eine Familie hat, die Wert darauf legt, Teil der Vereinsgemeinschaft zu werden", erklärt HÖJ-Geschäftsführer Lars Vinther in einer Vereinsmitteilung.

Nach zwölf Jahren im Ausland hat Green das Projekt des Vereins aus der Region Seeland überzeugt. „Es ist ein aufregender Klub, der sehr ehrgeizig ist und gleichzeitig den Eindruck eines unglaublich familiären Clubs vermittelt, was mich sehr anspricht“, so Green gegenüber seinem künftigen Klub.