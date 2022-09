Ex-SCM-Handballer Zeljko Musa mit RK Zagreb zu Gast in Magdeburg

Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) kehrt die Champions League auch in die Getec-Arena zurück. Da empfangen die SCM-Handballer im zweiten Gruppenspiel den kroatischen Meister RK Zagreb. Und die haben mit Zeljko Musa einen früheren Magdeburger in ihren Reihen.

Magdeburg - Wer in Magdeburg am Mittwoch einen bärtigen, breitschultrigen Mann mit zufriedenem Gesicht irgendwo Kaffeetrinken sieht, der sollte zweimal hinschauen. Denn es könnte Zeljko Musa sein. „Wir sind schon gegen 14 Uhr in Magdeburg. Da habe ich also genug Zeit, noch gemütlich einen Kaffee zu trinken und kann die Rückkehr richtig genießen“, verrät der Kreisläufer von RK Zagreb vor dem Duell in der Champions League am Donnerstag in der Getec-Arena (20.45 Uhr/DAZN) beim SCM.