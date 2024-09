Zwei Jahre spielte Magnus Gullerud für den SCM und gewann unter anderem die deutsche Meisterschaft. Mit Kolstad ist der Norweger in der Champions League am Donnerstag bei den Grün-Roten zu Gast.

Magdeburg/Kolstad. - Mit einer Runde Golf stimmte sich ein Großteil der Handballer von Kolstad am Dienstag auf das Champions-League-Auswärtsspiel beim SC Magdeburg (Donnerstag, 20.45 Uhr/DAZN und Dyn) ein. Auch der frühere SCM-Profi Magnus Gullerud schaltete bei bestem Wetter ab, bevor es am Mittwoch mit dem Flugzeug an die alte Wirkungsstätte ging.