Für Felix Claar stehen spannende Wochen bevor. Mit dem SCM will er zunächst die Meisterschaft und die Königsklasse gewinnen. Anschließend steht eine Hochzeit an. Und dann kommt Olympia.

Magdeburg - Meisterschaft, Final 4 der Champions League, Olympia: Vor Felix Claar liegen aufregende Wochen und Monate. Und zu allem kommt ein weiterer emotionaler Höhepunkt am 3. Juli hinzu. Allerdings nicht in einer Handball-Arena. Dann wird der Rückraumspieler vom SCM nämlich nach neun Jahren Beziehung seine Elvira in ihrer Heimat in der Nähe von Alingsas heiraten.