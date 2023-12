Felix Claar hat großen Anteil an grün-roter Siegesserie. Der Schwede hat in der Bundesliga kaum Anpassungsprobleme gehabt und ist ein wichtiges Teil im Magdeburger Erfolgspuzzle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Der Vorname Felix stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „der Glückliche“, „der Erfolgreiche“. Felix Claar bestätigt das bei den SCM-Handballern in jedem Spiel. Was der Schwede da seit Monaten auf die Platte zaubert, ist phänomenal. „An seiner Klasse gab es nie einen Zweifel. Aber dass er das auch in der Bundesliga gleich so umsetzt, ist ganz stark. Das konnte man von vornherein nicht automatisch erwarten“, erklärt Magdeburgs Coach Bennet Wiegert.