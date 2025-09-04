Der große Knall bei den Füchsen Berlin bahnte sich bereits an, seit Donnerstag ist klar: Stefan Kretzschmar und Jaron Siewert sind ab sofort freigestellt.

Kurz vor Top-Spiel gegen SCM: Füchse Berlin trennen sich von Trainer und Sportvorstand

Berlin/Magdeburg/DUR/dpa – Vor dem Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg am Samstag (15.40, live bei Dyn und in der ARD) gab es den großen Knall bei den Füchsen Berlin.

Der deutsche Handball-Meister hat sich nach einem öffentlich ausgetragenen Zerwürfnis mit Geschäftsführer Bob Hanning von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert getrennt.

Kretzschmar und Siewert sind mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, wie die Füchse bestätigten. Zuvor hatte Ex-Nationalspieler Kretzschmar via Instagram bereits seinen Abschied zum Saisonende verkündet. Nun muss er, ebenso wie Erfolgstrainer Siewert, sofort gehen.

Füchse Berlin: Krickau wird Nachfolger von Siewert und Kretzschmar

"Diese Entscheidung der Geschäftsführung tut weh, aber sie schafft Klarheit für alle Beteiligten und ermöglicht es dem Verein, sich neu aufzustellen", wurde Kretzschmar in einer Vereins-Mitteilung zitiert.

"Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir gespürt, dass es einer grundlegenden Veränderung bedarf", sagte Hanning und nannte die Freistellung von Meistercoach Siewert "die schwerste Entscheidung meiner 20-jährigen Zeit bei den Füchsen."

Als Nachfolger steht bereits Nicolej Krickau fest. Der Däne unterschrieb einen Dreijahresvertrag und wird schon gegen den SC Magdeburg die Verantwortung übernehmen. Der 38-Jährige fungiert künftig als Trainer und Sportchef in Personalunion.

"Mit Nicolej Krickau haben wir unseren Wunschkandidaten für die kommenden, großen Aufgaben gewinnen können", sagte Hanning: "Er wird unserer Mannschaft seinen Stempel aufdrücken."

Unterstützung erhält Krickau zudem von Füchse-Urgestein Paul Drux. Der frühere Nationalspieler soll ab dem 1. Juli 2026 als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Geschäftsführung arbeiten.

Hanning gewinnt Machtkampf in Berlin gegen Kretzschmar

Für Kretzschmar geht eine fünfjährige Amtszeit in Berlin zu Ende. "Die gemeinsame Zeit hat uns allen viel Kraft gekostet", sagte Hanning: "Die Füchse Berlin stehen bei allen unseren Entscheidungen über allem, deswegen haben wir uns gemeinsam für einen Schlussstrich entschieden."

In den vergangenen Wochen war es zwischen Kretzschmar und Hanning zu einem offenen Machtkampf gekommen, der hinter den Kulissen für hitzige Debatten und bei vielen Fachleuten für Unverständnis sorgte. Kretzschmar konnte nicht nachvollziehen, dass sich Hanning trotz der Erfolge der Vorsaison nicht klar zu ihm und Siewert positionierte und die Zukunft der beiden offenließ. Die Berliner wurden nicht nur Meister, sondern gewannen auch den Supercup und erreichten das Finale der Champions League.

Mehrere Topspieler, darunter Gidsel, der dänische Weltmeister Lasse Andersson oder Neuzugang Tobias Gröndahl, betonten immer wieder, dass Kretzschmars Persönlichkeit ein entscheidender Faktor für ihren Schritt nach Berlin war. Für die Füchse besteht nun die Aufgabe darin, das internationale Topniveau des Kaders auch ohne die Strahlkraft Kretzschmars zu halten.