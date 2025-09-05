Für Füchse-Chef Bob Hanning ist Jaron Siewert nur ein „Bauernopfer“ im personellen Vereins-Beben. Der Trainer musste vorzeitig gehen, weil die Füchse jetzt auf das Trainer-Sportchef-Modell des SC Magdeburg setzen.

Nicolej Krickau (l.) wurde am Freitag auf einer Pressekonferenz on Geschäftsführer Bob Hanning als neuer Füchse-Coach präsentiert.

Berlin/Magdeburg - Im Schachspiel sind sogenannte Bauernopfer völlig normal. Darunter versteht man laut offizieller Definition die freiwillige Preisgabe eines Bauern mit dem Ziel, ein anderweitiges Äquivalent beziehungsweise einen Vorteil zu erlangen. Und wenn man die letzten Tage bei den Füchsen im Detail betrachtet, fügt sich bei der Doppel-Entlassung von Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert beim Coach vieles in Richtung „Bauernopfer“ ein.