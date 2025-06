Köln. - Zum dritten Mal ist Valero Rivera am Saison-Höhepunkt in Köln dabei. Mit 40 Jahren ist der Linksaußen vom HBC Nantes zudem der älteste Spieler beim diesjährigen Final4. Und trotzdem ist der Spanier so aufgeregt, wie bei seinen bisherigen Auftritten in der Lanxess Arena.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.