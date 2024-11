Magnus Saugstrup hat wieder die gewohnte Coolness vor dem gegnerischen Tor. In der Vorsaison blieb der Kreisläufer des SC Magdeburg ohne Fehlwurf gegen Lemgo. SCM-Trainer Bennet Wiegert warnt aber vor dem Spiel am Sonntag vor dem TBV und seinen Torhütern.

Magdeburg. - Dass die Handballer des SC Magdeburg gegen RK Zagreb wieder richtig in die Spur gekommen sind, zeigt allein die Statistik von Magnus Saugstrup. Vier Versuche, vier Tore – so die hundertprozentige Wurfausbeute des Kreisläufers beim wichtigen 36:24 am siebten Spieltag der Champions League. So eine Trefferquote brauchen die Magdeburger auch morgen (18 Uhr/Dyn) in der Bundesliga, wenn der TBV Lemgo in die Getec-Arena kommt.