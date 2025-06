Köln/Magdeburg. - Seit 2010 wird der Sieger der Champions League beim Final4 in Köln ermittelt. Auch in diesem Jahr werden jeweils 20.000 Zuschauer an den beiden Spieltagen in der Lanxess Arena dabei. Analog zu einer Startaufstellung nennt die Volksstimme sieben weitere wichtige Fakten und Informationen zu dem Mega-Spektakel:

Deutsches Endspiel: Zum dritten Mal wird es in diesem Jahr ein rein deutsches Finale geben. Dieses Mal zwischen dem SCM und den Füchsen Berlin. 2007 besiegte der THW Kiel die SG Flensburg-Handewitt. 2014 gelang den Flensburgern die Revanche. Insgesamt gab es sechs Endspiele zwischen Mannschaften aus dem gleichen Land. Neben den deutschen Duellen standen sich dreimal spanische Teams (1996, 2001 und 2005) gegenüber. 2018 war das Finale in französischer Hand.

TV: Die Partien beim Final4 werden wie alle Spiele der Konigsklasse bei den Streamingdienstanbietern DAZN und Dyn live übertragen. Zusätzlich können die Spiele auch im Free-TV geschaut werden. DF1 sendet live aus der Lanxess Arena.

Entscheidung: Sollte ein Spiel nach 60 Minuten noch keinen Sieger haben, wird eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten angehängt. Steht es dann immer noch Remis, folgt das Siebenmeterwerfen. Die einzige Ausnahme ist das Spiel um Rang drei. Im Falle eines Unentschieden am Ende der regulären Spielzeit geht es umgehend ins Siebenmeterwerfen.

Titelverteidiger: Zum siebten Mal ist der amtierende Champion beim Final4 dabei. Dem FC Barcelona ist dies nach den Jahren 2012, 2022 und 2023 bereits zum vierten Mal gelungen, im Jahr nach dem Triumph nach Köln zurückzukehren. Außerdem erreichten der THW Kiel 2013, Vardar Skopje 2018 und der SC Magdeburg 2024 als Titelverteidiger das Final4. Bisher gelang es jedoch lediglich Barcelona im Jahr 2022, den Pokal am Ende erneut in die Höhe zu stemmen.

Treffsicher: 7.648 Tore sind in den 128 Partien vor dem Final4 in der laufenden Königsklasse gefallen. In den 112 Gruppenspielen netzten die Spieler 6.691-mal ein. In den Play-offs flog der Ball in acht Spielen 481-mal in Netz. Im Viertelfinale kamen in acht Partien 476 Tore zusammen. Im Durchschnitt wurden somit 59,75 Tore geworfen.

Titelträger: Seitdem der wichtigste europäische Wettbewerb 1993 vom Europapokal der Landesmeister in Champions League umbenannt wurde, gewannen Vereine aus sechs Ländern den Titel. 17-mal ging der Pokal nach Spanien. Dahinter folgen Deutschland (8), Frankreich (2), Nordmazedonien (2), Polen (1) und Slowenien (1).

Premiere: Erstmals findet im Rahmen des Final4 auch das Final4 der Youth Club Trophy statt. Während die Halbfinals am Sonnabend sowie das Spiel um Platz 3 in Dormagen ausgetragen wird, steigt das Endspiel am Sonntagvormittag (11.30 Uhr) ebenfalls in der Lanxess Arena.