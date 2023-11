Sehenswerte Szene am Kreis: Albin Lagergren mit einem artistischen Wurfversuch aus der Drehung hinter dem Rücken.

Magdeburg - Dank eines 9:1-Schlussspurts haben die Handballer des SC Magdeburg einen wichtigen Heimsieg in der Champions League gefeiert. Am Ende hieß es 35:27 (16:16) gegen GOG Svendborg aus Dänemark.

„Ich habe viele Spiele von GOG gesehen. Sie haben unterschiedliche Phasen im Spiel. Deswegen habe ich schon in der Halbzeit gesagt, dass wir noch mit zehn Toren gewinnen können“, erläuterte SCM-Coach Bennet Wiegert hinterher: „Dass es dann so funktioniert, ist aber nicht so einfach.“

Die Anfangsphase gehörte schließlich den Gästen aus Dänemark. Besonders Tobias Thulin war an alter Wirkungsstätte gut aufgelegt. Der Keeper stand von 2018 bis 2021 in den Diensten des SCM. In den ersten 13 Minuten wehrte er vier Würfe ab. Magdeburgs Sergey Hernandez blieb bis dato ohne Parade. Beim 4:7 reagierte Wiegert. Mit einer Auszeit störte er den Rhythmus von GOG und schickte zudem Nikola Portner auf die Platte.

Der Schweizer war es auch, der die 4.890 Zuschauer erstmals von den Sitzen riss. Er war gegen Morten Olsen zur Stelle und reagierte blitzschnell. Maßgenau traf er in das leere GOG-Tor zum 7:9 (19.). Der Titelverteidiger war nun im Spiel angekommen. Es dauerte allerdings bis zur 27. Minute, ehe Magnus Saugstrup zum 14:14 ausglich. Mit einem Gleichstand ging es auch in die Halbzeit – 16:16.

Damgaard wird Spieler der Partie

Im zweiten Abschnitt blieb es ausgeglichen. In der 39. Minute legten die Elbestädter das erste Mal vor. Omar Ingi Magnusson traf per Siebenmeter zum 21:20. Es ging hin und her. Magdeburg ging in Führung, GOG glich aus. Achteinhalb Minuten vor Schluss konnten sich die Gastgeber endlich einen leichten Vorsprung erarbeiten. Janus Dadi Smarason traf zum 28:26 und Michael Damgaard – mit sieben Toren bester SCM-Werfer und Spieler der Partie – erhöhte auf 29:26.

Als der Däne und sein Landsmann Magnus Saugstrup nach einer Auszeit der Gäste sogar auf 31:26 nachlegten, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen (55.). Magdeburg arbeitete nun noch am Torverhältnis. Smarason markierte den 35:27-Endstand. „Wir haben besser in den letzten 15 Minuten verteidigt“, nannte Damgaard den Schlüssel zum Erfolg. Und: „Wir haben viele Bälle geklaut und GOG ist nicht mehr in gute Wurfpositionen gekommen.“

Der SCM belegt damit zur Hälfte der Gruppenphase Rang drei und ist in Schlagdistanz zu Platz zwei, der die direkte Qualifikation zum Viertelfinale bedeuten würde.

Statistik zum Spiel

SCM-Tore: Damgaard 7, Saugstrup 6, Smarason 6, Lagergren 5, Magnusson 4/3, Mertens 2, Bergendahl 1, Claar 1, Hornke 1, O’Sullivan 1, Portner 1

GOG-Tore: Madsen 8/1, Christoffersen 5, Jakobsen 5, Mensing 5, Pedersen 2, Lindskog 1, Persson 1

Schiedsrichter: Lah/Sok (Slowenien)

Zuschauer: 4.890

Strafminuten: 2 – 8

Siebenmeter: 3/4 – 1/2