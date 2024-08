Der SC Magdeburg hat nach Tim Hornke einen weiteren langfristigen Ausfall von den Olympischen Spielen zu verkraften. Felix Claar wird den Grün-Roten in den kommenden Monaten fehlen. Daher reagierte der Club auf dem Transfermarkt.

Manuel Zehnder erzielte für Eisenach in den beiden Bundesliga-Duelle gegen den SCM in der vergangenen Saison insgesamt 15 Tore.

Magdeburg. - Der SC Magdeburg hat zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit auf die aktuelle Verletzungssorgen reagiert. Manuel Zehnder soll den Ausfall von Felix Claar kompensieren. Claar hatte sich bei den Olympischen Spielen verletzt und droht mehrere Monate auszufallen. Bereits Isak Persson war kurzfristig verpflichtet worden, nachdem sich Tim Hornke bei den Spielen in Paris verletzt hatte.

SCM-Neuzugang Tim Hornke als Torschützenkönig

Der 24-Jährige Zehnder war in der vergangenen Saison vom HC Erlangen an den ThSV Eisenach ausgeliehen. Mit 277 Bundesliga-Toren hatte der Schweizer Nationalspieler einen großen Anteil am Klassenerhalt der Thüringer und wurde zudem Torschützenkönig. Bei den Grün-Roten soll Zehnder, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, den Rückraum stärken.

„Leider ist auch Felix Claar mit einer Verletzung von den Olympischen Spielen zurückgekommen. Da wir aktuell die Ausfallzeit nicht abschätzen können, aber von mehreren Monaten ausgehen müssen, ist es ein großes Glück für uns, mit Manuel Zehnder einen erstklassigen Angriffsspieler kurzfristig für den SCM verpflichten zu können“, begründet SCM-Coach Bennet Wiegert den Transfer.

Zehnders Rechtsstreit mit Erlangen beendet

Zehnder ist nach Tim Zechel,Antonio Serradilla und Persson der vierte Neuzugang des deutschen Meisters in diesem Sommer. „Mit Manuel Zehnder kommt nicht nur der beste HBL-Schütze der Vorsaison zu uns. Sein Spielstil passt auch perfekt zum SC Magdeburg. Zudem ist Manuel mit 24 Jahren noch voll in seiner Entwicklung und somit ist die Verpflichtung auch eine Perspektiventscheidung für den SCM“, erklärt Wiegert.

Mit der Verpflichtung von Zehnder endet auch der Rechtsstreit des Rückraumspielers mit seinem bisherigen Arbeitgeber HC Erlangen. Eigentlich sollte der Rechtshänder nach seiner Leihe nach Eisenach zur kommenden Saison zum HCE zurückkehren. Allerdings kündigte Zehnder fristlos seinen bis 2026 laufenden Vertrag. Doch sowohl das Arbeits- als auch das Landesarbeitsgericht Nürnberg erklärten die Kündigung als unwirksam.

Eine außergerichtliche Einigung mit Erlangen gelang nicht. Daher stand ein langwieriges Hauptsacheverfahren an. Allerdings hätte sich ein solches Verfahren über mehrere Monate hinziehen können. Mit dem Wechsel nach Magdeburg ist die Sache vom Tisch.