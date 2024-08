Magdeburg - Es war nicht einmal eine Minute beim olympischen Turnier gespielt, als sich Tim Hornke ohne Gegnereinfluss am linken Fuß verletzte. Der Olympia-Traum des Rechtsaußen war beendet, bevor er richtig begonnen hatte. Doch nicht nur das: Bis zu sechs Monate wird er dem SCM nicht zur Verfügung stehen. Und es kam noch schlimmer für die Grün-Roten. Der zweite Rechtsaußen, Daniel Pettersson, verletzte sich im Spiel gegen Slowenien ebenfalls am linken Fuß. Auch dem Schweden droht eine längere Pause. Zum Saisonstart der Grün-Roten – das erste Pflichtspiel ist der Supercup gegen die Füchse Berlin am 31. August – könnten also beide Rechtsaußen fehlen.

