Der SC Magdeburg hat in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel in Polen mit 26:27 verloren – aber das lässt den Grün-Roten noch alle Möglichkeiten, um ins Final 4 einzuziehen.

Gisli Kristjansson verzweifelte einige Male an Kielce-Torwart Andreas Wolff und hatte am Ende sechs Tore bei zwölf Würfen auf seinem Konto.

Kielce. - Trotz einer knappen Niederlage in Kielce darf der SC Magdeburg vom erneuten Einzug in das Final 4 träumen. Das 26:27 (13:14) lässt für das Viertelfinal-Rückspiel am 1. Mai in der Getec-Arena hoffen. „Es war eine tolle Atmosphäre“, sagte Gisli Kristjansson und richtete den Blick nach vorn: „Es ist erst Halbzeit. Das lässt uns alle Chancen.“