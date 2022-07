Spielplan Handballer des SC Magdeburg starten gegen Aufsteiger

Auch wenn die Handballer des SC Magdeburg noch nicht in die Vorbereitung gestartet sind, kennen sie bereits ihre ersten Gegner der neuen Saison. Der deutsche Meister bestreitet den Bundesliga-Auftakt am 4. September in eigener Halle gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen.