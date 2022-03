Handballer Philipp Weber ist endlich beim SCM angekommen

Magdeburg - Philipp Weber muss am Sonnabend wie so oft in dieser Saison kurz Abschied nehmen. Abschied von Malu, seinem Labrador-Rüden. „Er ist jetzt fast zweieinhalb Jahre alt, und es macht Riesenspaß, mit ihm draußen zu sein. Das lenkt mich am besten ab. Und wenn ich von unseren Reisen, Spielen oder dem Training zurückkomme, ist immer einer da, der sofort gute Laune verbreitet. Das tut richtig gut“, schwärmt Weber über seinen vierbeinigen Partner.