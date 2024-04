In Flensburg gab es für die Grün-Roten in der Bundesliga bisher nicht viel zu holen. Ein Sieg am Freitagabend in der „Hölle Nord“ kann aber ein entscheidender Schritt in Richtung Titel sein.

Magdeburg. - Für viele Fans des SC Magdeburg ist die Meister-Rechnung ziemlich einfach. Wenn die Grün-Roten heute Abend (20 Uhr, Dyn) in Flensburg gewinnen, ist dem SCM der Titel wohl kaum noch zu nehmen. Denn dann würde es nach Minuspunkten bei einem Zähler Vorsprung vor den Füchsen bleiben. Und in den restlichen Spielen bis zum Saisonende warten auf die Magdeburger bei allem Respekt vor Lemgo, Erlangen, Balingen, Leipzig, RN Löwen und Wetzlar nicht mehr die ganz großen Brocken. Die Füchse bekommen es dagegen noch mit Kiel, Melsungen, Gummersbach und Hannover zu tun.

Rechnereien, die beim SCM selbst natürlich keiner hören will. „Das sehe ich nicht so. Denn nach dem Spiel in Flensburg ist die Saison noch lange nicht vorbei. Und dass man in der Bundesliga gegen jeden voll fokussiert sein und seine Leistung bringen muss, ist auch bekannt. Andererseits arbeite ich aber auch gerne mit Wahrscheinlichkeiten. Ein Sieg in Flensburg würde unsere Titelchancen natürlich enorm steigern“, erklärt SCM-Coach Bennet Wiegert. Mit dem Restprogramm des größten Konkurrenten hält sich Wiegert auch nicht lange auf: „Ich schaue ungern auf andere und habe lieber alles in eigener Hand.“

Nur drei Magdeburger Bundesliga-Siege in Flensburg

Dass er mit seinem Team sogar als leichter Favorit in den Norden reist, zeigt die neue Machtstruktur im Handball. Aber auch das schiebt Wiegert eher von sich: „Ich ziehe mir gerne die Favoritenrolle an. Aber ob das für das Spiel in Flensburg gilt, weiß ich nicht. Schließlich ist das eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison.“ Und die Bilanz der Magdeburger in der „Hölle Nord“ ist immer noch erschreckend. Von bisher 31 Bundesliga-Spielen konnten lediglich drei gewonnen werden. Das war 2003, 2010 und 2015. In der Vorsaison gab es eine ganz bittere 34:35-Niederlage, weil Mads Mensah Larsen im Oktober 2022 per Buzzer-Beater zum Sieg für die Gastgeber traf.

Nun reisen die Magdeburger als frischgebackener Pokalsieger an, während sich die Flensburger am vergangenen Wochenende mit Rang drei begnügen mussten. Mental scheint dadurch der SCM im Vorteil zu sein. Wiegert: „Mit einem Negativerlebnis wäre ich ungern hierher gefahren. Aber was der Pokalsieg für das Spiel bedeutet, kann ich schwer sagen. Ich bin mir aber sicher, dass die Flensburger nach dem verlorenen Halbfinale etwas gutmachen wollen Und wie sie in Köln im Spiel um Platz drei die Füchse geschlagen haben, war stark.“

Personell haben die Magdeburger bis auf den suspendierten Nikola Portner alles an Bord. Große Veränderungen auf der Platte, um vielleicht einige Kräfte zu sparen, sind aufgrund des starken Gegners nicht zu erwarten. Auch wenn schon am nächsten Mittwoch in Kielce das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League wartet.