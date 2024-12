Die Getec-Arena bleibt am Sonntag leer.

Magdeburg. - Die furchtbaren Bilder vom Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Freitagabend haben auch Auswirkungen auf den Sport in der Landeshauptstadt. Der SC Magdeburg hat in Absprache mit dem ThSV Eisenach eine Verlegung des für Sonntag angesetzten Derbys beantragt. Die Handball-Bundesliga hat dem Antrag stattgegeben.

„Die gestrigen schlimmen Geschehnisse, die zahlreiche Opfer und Verletzte gefordert haben, erfüllen uns mit tiefer Trauer und Mitgefühl. Aus Respekt gegenüber den Betroffenen und ihren Angehörigen haben wir uns dazu entschlossen, den Antrag auf Verlegung des Spiels zu stellen. In einer solch schweren Stunde möchten wir unsere Solidarität und Anteilnahme zeigen“, heißt es in einer Mitteilung des SC Magdeburg.

Es ist außerdem ungewiss, ob das für den 2. Weihnachtstag geplante SCM-Heimspiel gegen den HC Erlangen stattfinden wird. „Wir werden die Entwicklungen in den kommenden Tagen sorgfältig beobachten und alle Entscheidungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der HBL treffen“, teilten die Grün-Roten diesbezüglich mit.

Neben dem Heimspiel des SCM wurde auch die 19. Austragung um die Pokale der Landeshauptstadt im Schwimmen abgesagt. Die Wettkämpfe der am Freitag begonnenen Veranstaltung in der Elbeschwimmhalle waren noch für Sonnabend und Sonntag geplant.