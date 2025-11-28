Die Magdeburger sind in der Handball-Bundesliga inzwischen schon so übermächtig, dass GWD Minden am Samstagabend (18 Uhr, Dyn) wichtige Spieler pausieren lassen will. Die sollen besser ihre Kräfte für die Duelle gegen die unmittelbare Konkurrenz sparen.

Die Handballer des SC Magdeburg wollen auch nach dem Spiel bei GWD Minden mit einem weiteren Sieg auf dem Konto abklatschen.

Magdeburg - Ob sich Matthias Musche, Christian O’Sullivan und Daniel Pettersson auf der Fahrt nach Minden auch an den 22. Oktober 2016 erinnert haben? Die drei gehörten nämlich schon zum Kader des SCM, als es die letzte Niederlage bei den Ostwestfalen gab. Und die fiel damals mit 24:34 auch noch richtig deutlich aus.