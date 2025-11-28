Nach neun Siegen in neun Spielen ist für den SC Magdeburg der direkte Einzug ins Viertelfinale der Champions League eigentlich nur noch Formsache. Aber wenn Plock alle restlichen fünf Spiele gewinnt, müssten die Grün-Roten noch mindestens fünf Punkte holen.

Elvar Örn Jonsson stoppt hier im Spiel gegen Wisla Plock (27:26) Mitja Janc. Magnus Saugstrup, Omar Ingi Magnusson und Dawid Dawydzik (r.) beobachten die Szene.

Magdeburg - Die beiden deutschen Klubs bleiben in der Champions League das Maß der Dinge. So wie der SC Magdeburg in der Gruppe B mit neun Siegen in neun Spielen an der Tabellenspitze steht, sind auch die Füchse Berlin in der anderen Gruppe mit weißer Weste klar auf Kurs Viertelfinale.