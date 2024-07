SCM-Profis Tim Hornke und Lukas Mertens wollen ihre Karrieren in Paris veredeln. Dafür verzichten sie auch auf die Eröffnungsfeier auf der Seine.

Tim Hornke (l.) und Lukas Mertens starten am Sonnabend mit der DHB-Auswahl gegen Schweden in das Turnier.

Paris. - Als die Fahnenträger Dennis Schröder und Anna-Maria Wagner am Freitagabend die deutsche Olympia-Mannschaft bei der Eröffnungsfeier auf der Seine anführten, suchten Fans des SC Magdeburg zwei Gesichter vergeblich. Tim Hornke und Lukas Mertens verzichteten bei ihren ersten Olympischen Spielen wie die gesamte deutsche Handballauswahl auf das Spektakel im Zentrum von Paris. Schließlich steht bereits am Sonnabend (19 Uhr) die erste Partie gegen Mit-Favorit Schweden an.