Seit 2021 spielt der HSV Hamburg wieder in der Bundesliga. In acht Duelle gegen die Grün-Roten ging das Team seither stets als Verlierer vom Feld. Das soll sich im neunten Anlauf ändern.

In acht Duellen gegen den SCM seit dem Wiederaufstieg 2021 musste sich HSV-Trainer Torsten Jansen mit seinem Team stets geschlagen geben.

Hamburg - Acht Spiele, acht Niederlagen: Die Bilanz des HSV Hamburg gegen den SC Magdeburg ist seit dem Wiederaufstieg 2021 enttäuschend. Der SCM ist das einzige Team, gegen welches die Mannschaft in dieser Zeit keinen einzigen Punkt geholt hat. Im neunten Anlauf am Sonntag (15 Uhr/Dyn) soll in eigener Halle endlich das erste Erfolgserlebnis gegen die Grün-Roten seit der Bundesliga-Rückkehr gelingen.