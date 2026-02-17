Nach der Niederlage in der Bundesliga beim THW Kiel will der SC Magdeburg am Mittwochabend gegen GOG die Siegesserie in der Königsklasse fortsetzen. Aber auch die Dänen haben nach dem Aus im nationalen Pokal einiges gutzumachen.

In der Königsklasse will der SC Magdeburg die Siegesserie weiter ausbauen

In Kiel fehlten dem SCM auch einige Tore von Omar Ingi Magnusson (hier im Duell mit Hendrik Pekeler/l.). In der Champions League ist der Isländer aber mit 64 Toren und einer Wurfquote von 81 Prozent einer der Erfolgsgaranten.

Magdeburg - Der enge Spielplan des SC Magdeburg ist Fluch und Segen zugleich. Körperlich müssen die Handball-Profis da viel zu oft ans absolute Maximum gehen. Andererseits können Niederlagen auch viel schneller aus den Händen geworfen werden. Und so kommt den Grün-Roten nach der 29:31-Niederlage beim THW Kiel das Spiel am Mittwochabend gegen GOG Handbold in der Getec-Arena (20.45 Uhr, DAZN und Dyn) genau richtig.