Magdeburg. - Bevor die Isländer am 12. Januar gegen Serbien in die Europameisterschaft starten, hat sich das Team mit den Magdeburgern Gisli Kristjansson, Omar Ingi Magnusson und Janus Smarason am Sonnabend mit einem 33:28 (19:14) im ersten von zwei Testspielen gegen Österreich eingeworfen. Ungarn und Montenegro sind in München die weiteren Vorrundengegner. Dann soll es in der Hauptrunde in Köln weitergehen. Mit großen Erwartungen.