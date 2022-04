Jannick Green vom SCM hat die WM-Krone im Visier

Am Samstagabend treffen die Handballer des SCM im Finale der Klub-Weltmeisterschaft auf den FC Barcelona. Allein der Gegner ist für Magdeburgs Keeper Jannick Green Motivation genug.

Dschidda/Magdeburg - Der SC Magdeburg kann sich am Samstagabend (19.30 Uhr) beim IHF Super Globe zum Vereinsweltmeister krönen. Allerdings muss der Handball-Bundesligist einen echten Brocken aus dem Weg räumen. Gegner im Finale der Klub-WM in Saudi-Arabien ist Titelverteidiger FC Barcelona. „Für viele Fans ist es sicher das Traumfinale, wenn der Champions-League-Sieger auf den European-League-Sieger trifft“, sagt SCM-Coach Bennet Wiegert. Auch wenn die Spanier Favorit sind, traut der 39-Jährige seinem Team den großen Coup zu: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Team an einem guten Tag auch Barcelona schlagen können. Dass dafür vieles passen muss, ist uns bewusst.“