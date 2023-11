Für den nach Paris gewechselten Ex-Torwart des SC Magdeburg sind die Grün-Roten am Donnerstagabend in der Königsklasse zwar klarer Favorit – aber die Südfranzosen sind nicht zu unterschätzen.

Magdeburg. - Jannick Green dürfte es am Donnerstagabend nach dem Spiel von Paris St. Germain beim THW Kiel eilig haben. Denn im deutschen Internet hätte er auch wieder mal die Chance, ein Spiel des SC Magdeburg live zu sehen. „Ich kann in Frankreich nicht alles empfangen. Und oft spielen wir ja auch zeitgleich“, erklärt Magdeburgs Ex-Torwart, der im Sommer 2022 nach Frankreich gewechselt war. Mit PSG hat er am Sonntag in der heimischen Liga auch noch ausgerechnet gegen Montpellier gespielt. Und gegen die Südfranzosen muss der SCM ja heute Abend am 9. Spieltag der Champions League in der Getec-Arena (20.45 Uhr, DAZN und Dyn) ran.

„In eigener Halle mit den tollen Fans ist der SCM natürlich Favorit. Aber Montpellier ist nicht zu unterschätzen. Sie haben zwar mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen, kompensieren das aber richtig gut und bringen immer noch eine starke Mannschaft auf die Platte“, berichtet Green, der mit Paris das Duell am Sonntag in der Liga mit 31:27 gewann: „Das war ein hartes Stück Arbeit.“

SCM-Gegner hat Verletzungssorgen

Und Montpellier musste dabei auch noch einen weiteren Verletzten beklagen. Sieben Minuten vor Schluss blieb Sebastian Karlsson benommen auf der Platte liegen, musste lange behandelt und schließlich sogar in die Kabine getragen werden. Green: „Das zu beobachten, war schlimm. Zum Glück ging es ihm nach dem Spiel schon wieder ganz gut. Aber ob er in Magdeburg wieder spielt, kann ich mir nicht vorstellen.“ Wäre für Montpellier natürlich ein herber Verlust, weil der Schwede mit 47 Toren bisher bester Werfer seines Teams in der Königsklasse ist. Mit Yannis Lenne hat Montpellier auf Rechtsaußen zwar einen weiteren starken Spieler. Aber der Franzose fiel zuletzt lange aus.

Ein Fragezeichen steht auch hinter Kapitän Valentin Porte, der zuletzt ebenso mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. „Er war zwar gegen uns wieder dabei, wirkte aber noch nicht hundertprozentig frisch. Es wird also sehr darauf ankommen, wie Montpellier die Verletzungen in den Griff bekommt“, so Green, der sich mit seiner Familie in Paris sehr wohl fühlt und seinen Vertrag schon vorzeitig bis 2025 verlängert hat. Green: „Am Anfang war das alles nicht ganz so einfach. Aber inzwischen kann ich mich auch auf Französisch schon ganz gut unterhalten. Und in Paris lebt es sich natürlich ganz gut. Sonst hätte ich ja nicht verlängert. Sportlich läuft es in der Meisterschaft ebenfalls. Und in der Champions League ist auch noch alles drin.“

Während es für den 35-Jährigen und PSG in der Gruppe A der Königsklasse aber sehr eng zugeht, könnte der SCM mit einem Sieg heute Rang drei und damit in einem möglichen Achtelfinale das Rückspiel in eigener Halle sichern. Und da heute auch Veszprem und Barcelona direkt aufeinandertreffen, ist für den SCM aus eigener Kraft auch noch einer der beiden ersten Plätze und damit der direkte Viertelfinaleinzug drin.

SCM-Trainer Bennet Wiegert beteiligt sich aber nie an Rechnereien und weiß auch den 28:25-Sieg im Hinspiel vor gut einem Monat realistisch einzuschätzen: „Montpellier hat es uns da lange Zeit schwergemacht und wird uns auch im Rückspiel nichts schenken. Auch in Paris war eigentlich mehr für sie drin.“ Die Videos vom Hinspiel dürften für Wiegert deshalb eher zweitrangig sein. Bei der Vorbereitung auf das heutige Spiel sind eher Szenen aus Paris und Tipps von Green angesagt.