weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: Klare Rollenverteilung im SCM-Tor zwischen Mandic und Hernandez

Handball Klare Rollenverteilung im SCM-Tor zwischen Mandic und Hernandez

Matej Mandic ist in Magdeburg angekommen. Seit Montag trainiert der neue Keeper mit den grün-roten Kollegen. Trainer Bennet Wiegert nimmt jedoch den Druck von den Schultern des Kroaten.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 26.08.2025, 15:21
Am Montag trainierte Matej Mandic (l.) erstmals zusammen mit Sergey Hernandez und den neuen Teamkollegen.
Am Montag trainierte Matej Mandic (l.) erstmals zusammen mit Sergey Hernandez und den neuen Teamkollegen. Foto: Katja Müller

Magdeburg - Turbulente Tage liegen hinter dem SC Magdeburg. Nach der erneuten Doping-Sperre gegen Nikola Portner mussten die Verantwortlichen innerhalb kurzer Zeit eine Alternative auf der Torwartposition suchen. Diese fanden die Grün-Roten in Matej Mandic.