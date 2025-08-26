Matej Mandic ist in Magdeburg angekommen. Seit Montag trainiert der neue Keeper mit den grün-roten Kollegen. Trainer Bennet Wiegert nimmt jedoch den Druck von den Schultern des Kroaten.

Klare Rollenverteilung im SCM-Tor zwischen Mandic und Hernandez

Am Montag trainierte Matej Mandic (l.) erstmals zusammen mit Sergey Hernandez und den neuen Teamkollegen.

Magdeburg - Turbulente Tage liegen hinter dem SC Magdeburg. Nach der erneuten Doping-Sperre gegen Nikola Portner mussten die Verantwortlichen innerhalb kurzer Zeit eine Alternative auf der Torwartposition suchen. Diese fanden die Grün-Roten in Matej Mandic.