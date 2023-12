Magdeburg. - Lucas Meister wird den SC Magdeburg nach dieser Saison verlassen. Der Kreisläufer kehrt in die Schweiz zurück und hat einen Vierjahresvertrag bis 2028 beim European-League-Teilnehmer Kadetten Schaffhausen unterschrieben. Bereits von 2013 bis 2019 war der 27-Jährige für die den Nachwuchs sowie die erste Mannschaft der Kadetten aktiv. Anschließend wechselte der Schweizer Nationalspieler zu GWD Minden in die Bundesliga. 2022 schloss er sich dem SCM an.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, den SC Magdeburg und die Bundesliga am Ende dieser Saison zu verlassen und in meine Heimat zurückzukehren. Dies vorwiegend, um eine größere Rolle in meinem künftigen Team einzunehmen und weiterhin europäisch zu spielen“, wird Meister in einer Pressemitteilung des SCM zitiert: „Die Mannschaft und die Fans des SCM sind unglaublich und werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen tragen. Gemeinsam haben wir bereits wunderschöne Momente erlebt und so hoffe ich, in der verbleibenden Zeit weitere historische Erfolge für den SCM zu feiern.“

In seiner bisherigen Zeit bei den Grün-Roten gewann er die Champions League sowie zweimal die Klub-WM. In bisher 43 Bundesliga-Spielen für den SCM erzielte er 54 Tore. In dieser Saison kommt Meister jedoch nur sporadisch zum Einsatz. Hinter Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl ist er lediglich die Nummer drei am Kreis. „Lucas ist ein toller Spieler und fantastischer Mensch, welcher uns in seiner Zeit beim SCM sehr viel gegeben hat. Er ist ein absoluter Teamplayer, auf den wir uns jederzeit verlassen konnten und immer alles für den Erfolg der Mannschaft gegeben hat“, bedankte sich SCM-Coach Bennet Wiegert.

Der SCM könnte trotzdem mit drei Kreisläufern in die nächste Saison gehen. Wie die Volksstimme berichtete, soll Tim Zechel vom HC Erlangen an die Elbe wechseln.