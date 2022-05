SCM / Handbal Kristjansson ist stolz und glücklich beim SC Magdeburg

So wie die Handballer des SC Magdeburg von Sieg zu Sieg eilen, kommen sie auch nicht zur Ruhe. Nach dem Bundesliga-Knaller in Kiel steht Dienstagabend (18.45 Uhr, DAZN) in der Getec-Arena schon das nächste Europacup-Spiel an. Gegner ist PAUC Handball aus Frankreich.