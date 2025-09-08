Am Mittwoch startet der SC Magdeburg in die neue Champions-League-Saison. Zum Auftakt kommt Paris St.-Germain in die Getec-Arena. Und am Ende soll in der Königsklasse bei der vierten Final4-Teilnahme in Folge wieder gejubelt werden.

Gisli Kristjansson setzte sich auch beim Bundesliga-Topspiel am vergangenen Sonnabend in Berlin gegen die Füchse-Abwehr immer wieder stark durch und hatte am Ende fünf Tore auf seinem Konto.

Magdeburg - Man muss auf Google nur die Wörter Handball-Champions-League, Finale und Schulter eintragen – und schon taucht da der Name Gisli Kristjansson auf. Der Rückraumspieler des SC Magdeburg ist mit dem Final4 der Königsklasse schließlich verbunden wie kaum ein anderer. Zwei Mal hat er mit dem SCM die Krone geholt. Zwei Mal wurde er dabei als MVP der Finalrunde geehrt. Und dass, obwohl er sich zwei Mal mit einer lädierten Schulter durch das Wochenende in Köln quälte.