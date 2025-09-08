Elvar Örn Jonsson wechselte im Sommer von der MT Melsungen zum SC Magdeburg. Auch weil er sich einen großen Traum erfüllen will – endlich in der Champions League zu spielen.

Elvar Örn Jonsson passt perfekt ins Spielsystem des SCM. Hier bekommt er während des Spiels bei den Füchsen von Trainer Bennet Wiegert wichtige taktische Anweisungen.

Magdeburg - Als Elvar Örn Jonsson die Berliner Schmelinghalle Ende Mai im Trainingsanzug der MT Melsungen verließ, war er zutiefst enttäuscht. Mit 29:37 hatte er mit seinem Team bei den Füchsen verloren und damit die Chance auf die Meisterschaft verspielt. Er selbst bot damals auch eine seiner wohl schwächsten Leistungen der gesamten Saison. Von zehn Würfen landeten nur vier im gegnerischen Tor. Das machte eine Wurfquote von lediglich 40 Prozent.